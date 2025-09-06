Отбор на ЧМ-2026. Гаттузо возвращает Италию к жизни
Напередодні завершились ряд поєдинків європейської кваліфікації на ЧС-2026.
У своєму дебютному матчі відбору збірна України поступилася Франції (0:2) при багаточисельній підтримці у Вроцлаві. В паралельному поєдинку нашого квартету Ісландія розгромила Азербайджан (5:0).
Пропонуємо ознайомитись з іншими результатами ігрового дня.
Відбір на ЧС-2026. Група В. 1 тур
Словенія - Швеція 2:2
Голи: Ловрич, 46, ВІпонік, 90 - Еланга, 18, Аярі, 73
Швейцарія - Косово 4:0
Голи: Аканджі, 22, Емболо, 25, 45, Відмер, 39
Група С. 1 тур
Греція - Білорусь 5:1
Голи: Карецас, 2, Павлідіс, 17, Бакасетас, 21, Кубеліс, 36, Цоліс, 63
Шотландія - Данія 0:0
Група I. 5 тур
Італія - Естонія 5:0
Голи: Кін, 58, Ретегі, 69, 89, Распадорі, 71, Бастоні, 90+2
Молдова - Ізраїль 0:4
Голи: Перец, 15, Соломон, 35, Барібо, 59, Глух, 77
Група L. 5 тур
Фарерські острови - Хорватія 0:1
Гол: Крамарич, 31
Чорногорія - Чехія 0:2
Голи: Черв, 3, Черни, 90+6
