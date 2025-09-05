В Рейкьявике на стадионе Лаугардалсвеллур завершился матч 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Исландии принимала Азербайджан. В поединке команд группы D победу праздновали хозяева поля со счётом 5:0.

На 45+2-й минуте защитник Исландии Виктор Паульссон открыл счёт. На 47-й минуте полузащитник Исак-Бергманн Йоуханнессон удвоил преимущество хозяев, а на 56-й минуте он оформил дубль. На 67-й минуте нападающий Альберт Гудмундссон забил четвёртый мяч, а на 73-й минуте вышедший на замену Кристиан Хлинссон установил окончательный счёт.

В параллельной встрече Украина уступила Франции (0:2).

Во втором туре отбора Азербайджан примет на своём поле сборную Украины, а Исландия отправится в гости к Франции. Оба матча состоятся во вторник, 9 сентября.

ЧМ-2026 — Европа. Группа D. 1-й тур

05 сентября 2025, пятница, 21:45

Исландия 5 : 0 Азербайджан Паульссон 45+2, Йоуханнессон 47, Йоуханнессон 56, Гудмундссон 67, Хлинссон 73)