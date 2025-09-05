Павел Василенко

5 сентября на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» в польском Вроцлаве прошел отборочный матч на ЧМ-2026, в котором сборная Украины встретилась с Францией. Матч завершился поражением сине-желтых со счетом 0:2.

На 10-й минуте Микаэль Олисе откликнулся на идеальную передачу и не менее безупречно пробил низом под правую штангу. Вратарь не имел, чем противопоставить такому удару.

Во втором тайме сборная Украины имела несколько шансов отыграться, но свои моменты не использовала. Вместо этого, французы забили второй раз – на 82-й минуте Килиан Мбаппе отправил мяч в нижний правый угол ворот.

9 сентября в 19:00 по Киеву украинская сборная сыграет в Баку против азербайджанцев.

Отбор ЧМ-2026

Группа D

Украина – Франция – 0:2

Голы: Олисе, 10, Мбаппе, 82.