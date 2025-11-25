Павел Василенко

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор может вернуться к игре в среду, 26 ноября, в матче Лиги чемпионов против Баварии. Об этом сообщил главный тренер Арсенала Микель Артета.

«Он был очень близок к выходу на поле, поэтому мы надеемся, что он будет доступен против Баварии», — цитирует Артету издание AP.

26-летний капитан лондонской команды в последний раз выходил на поле в матче лиги против Вест Хэма (2:0) в начале октября.

Эдегор пропустил октябрьские и ноябрьские европейские отборочные матчи чемпионата мира 2026 года из-за травмы колена, но норвежцы в итоге прошли на Мундиаль, не потеряв ни одного очка.