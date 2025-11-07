«Реал» интересуется лидером «Арсенала»
Лондонцы установили высокую цену на Деклана Райса
28 минут назад
Деклан Райс/фото: Арсенал
Мадридский Реал проявляет интерес к полузащитнику лондонского Арсенала Деклану Райсу, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По данным источника, руководство канониров оценило 26-летнего хавбека в 150 миллионов евро.
В текущем сезоне 2025/26 Райс провел 16 матчей за клуб, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 120 миллионов евро.
