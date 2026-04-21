Сергей Разумовский

Защитник Шахтера Валерий Бондар объяснил, почему полузащитник Марлон Гомес в итоге не попал в заявку на центральный матч 24-го тура украинской Премьер-лиги против Полесья, который завершился победой донецкой команды со счетом 1:0.

Сам Бондар стал героем встречи, ведь именно его гол оказался единственным и принес «горнякам» важные три очка. О ситуации с бразильским хавбеком футболист рассказал в комментарии, который приводит пресс-служба клуба со ссылкой на эфир программы «Футбол 360».

По словам Валерия Бондаря, проблема возникла уже после разминки перед началом поединка. Марлон Гомес почувствовал дискомфорт в мышце, из-за чего было принято решение не рисковать его здоровьем

После разминки он почувствовал дискомфорт в мышце. Марлон сказал, что доверяет Бондаренко и подчеркнул, что не хочет подводить команду. Произошла непредвиденная ситуация. Валерий Бондар

Также Бондар высказался по поводу минимальной победы «горняков» над Полесьем.