Озвучена природа травмы бразильского хавбека Шахтера, которую он получил прямо перед матчем с Полесьем.
Марлона Гомеса срочно пришлось заменить на Артема Бондаренко в заявке
около 1 часа назад
Защитник Шахтера Валерий Бондар объяснил, почему полузащитник Марлон Гомес в итоге не попал в заявку на центральный матч 24-го тура украинской Премьер-лиги против Полесья, который завершился победой донецкой команды со счетом 1:0.
Сам Бондар стал героем встречи, ведь именно его гол оказался единственным и принес «горнякам» важные три очка. О ситуации с бразильским хавбеком футболист рассказал в комментарии, который приводит пресс-служба клуба со ссылкой на эфир программы «Футбол 360».
По словам Валерия Бондаря, проблема возникла уже после разминки перед началом поединка. Марлон Гомес почувствовал дискомфорт в мышце, из-за чего было принято решение не рисковать его здоровьем
После разминки он почувствовал дискомфорт в мышце. Марлон сказал, что доверяет Бондаренко и подчеркнул, что не хочет подводить команду. Произошла непредвиденная ситуация.
Также Бондар высказался по поводу минимальной победы «горняков» над Полесьем.
