Павел Василенко

Полузащитник Вест Хэма Лукас Пакета оказался в центре скандала после того, как получил абсурдную красную карточку в матче против Ливерпуля. Бразилец взорвался эмоциями, когда судья зафиксировал фол в центре поля после появления на поле Никласа Фюлькруга. Резкая реакция привела к желтой карточке, но футболист не остановился и продолжил словесную атаку на арбитра, несмотря на попытки игроков обеих команд его успокоить.

В итоге Пакета получил второе предупреждение и оставил Вест Хэм в меньшинстве на 84-й минуте, когда команда всё ещё уступала в один мяч.

После матча бразилец не стал извиняться. Наоборот — он вновь выплеснул эмоции в соцсетях, комментируя материал Sky Sports, где его удаление назвали следствием «абсурдного поведения». Пакета возложил часть вины на Футбольную ассоциацию (ФА), заявив, что его психологическое состояние пошатнулось из-за затяжного двухлетнего расследования и обвинений в договорных матчах. Хотя его в конце концов оправдали, дело разрушило долгожданный переход в Манчестер Сити и оставило глубокий след.

«Абсурдно, что твоя жизнь и карьера рушатся в течение двух лет – безо всякой психологической поддержки от федерации. Возможно, мое «бессмысленное поведение» – это всего лишь отражение всего, что мне пришлось пережить. И, похоже, я должен терпеть и дальше! Простите, если я не идеален!» – написал Пакета.

На данный момент Вест Хэм занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков.