Дебютный гол Исака помог Ливерпулю победить Вест Хэм.
Скандальный новичок открыл счёт голам в АПЛ
около 14 часов назад
Фото - Getty Images
Вест Хэм уступил Ливерпулю в матче 13 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счётом 0:2.
Чемпион Англии на протяжении часа не мог поразить ворота хозяев, пока не удалось отметиться Исаку. Форвард сборной Швеции забил первый гол в этом чемпионате после скандального трансфера из Ньюкасла.
Минимальное преимущество сохранялось до заключительных минут, пока Вест Хэм не остался в меньшинстве после удаления Пакета, а в добавленное время Гакпо к ассисту на Исака добавил гол, что обеспечило победу Ливерпулю.
АПЛ. 13 тур
Вест Хэм - Ливерпуль 0:2
Голы: Исак, 60, Гакпо, 90+2