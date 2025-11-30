Вест Хэм уступил Ливерпулю в матче 13 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счётом 0:2.

Чемпион Англии на протяжении часа не мог поразить ворота хозяев, пока не удалось отметиться Исаку. Форвард сборной Швеции забил первый гол в этом чемпионате после скандального трансфера из Ньюкасла.

Минимальное преимущество сохранялось до заключительных минут, пока Вест Хэм не остался в меньшинстве после удаления Пакета, а в добавленное время Гакпо к ассисту на Исака добавил гол, что обеспечило победу Ливерпулю.

АПЛ. 13 тур

Вест Хэм - Ливерпуль 0:2

Голы: Исак, 60, Гакпо, 90+2