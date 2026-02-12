МОК официально сообщил и обосновал дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде-2026
Решение приняло жюри IBSF после отказа спортсмена выполнить требования к шлему
около 3 часов назад
Президент МОК Кірсті Ковентрі після дискваліфікації Владислава Гераськевича / Фото: Getty Images
Международный олимпийский комитет официально объявил о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича, отметив, что решение было принято после его отказа соблюдать Руководящие принципы МОК по самовыражению спортсменов.
Как подчеркнули в организации, вердикт вынесло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Основанием стало то, что шлем, который спортсмен намеревался использовать, не соответствовал действующим правилам соревнований.
В МОК также сообщили, что утром Гераскевич провел встречу с президентом организации Кирсти Ковентри. Во время переговоров стороны не смогли достичь компромисса.