Олег Гончар

Международный олимпийский комитет официально объявил о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича, отметив, что решение было принято после его отказа соблюдать Руководящие принципы МОК по самовыражению спортсменов.

Как подчеркнули в организации, вердикт вынесло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Основанием стало то, что шлем, который спортсмен намеревался использовать, не соответствовал действующим правилам соревнований.

В МОК также сообщили, что утром Гераскевич провел встречу с президентом организации Кирсти Ковентри. Во время переговоров стороны не смогли достичь компромисса.