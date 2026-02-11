Сергей Разумовский

Легендарный футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка, который в свое время прославился уникальным исполнением пенальти, поделился в эфире Cadena SER своим мнением о незабитом одиннадцатиметровом в финальном поединке Кубка африканских наций между Марокко и Сенегалом.

У меня ушло два года, я тренировался так бить пенальти каждый Божий день. Я смотрел финал Кубка Африки и убежден, что игрок, Браим, не тренировался так усердно, как следовало бы, чтобы так пробить. Ему в голову спонтанно пришла идея, и он попробовал ее. Вот почему, я думаю, он не забил. Антонин Паненка Бывший футболист

Ранее Африканская конфедерация футбола обнародовала официальное заявление относительно скандала в финале КАН между Марокко и Сенегалом.