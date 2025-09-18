Павел Василенко

Футбольный гигант Манчестер Юнайтед продолжает удивлять мир: несмотря на рекордные доходы в размере 666,5 млн фунтов стерлингов (768 млн евро) за сезон 2024/25, клуб шестой год подряд отчитывается о чистых убытках.

В прошлом сезоне «красные дьяволы» пережили один из худших периодов в своей истории: отсутствие в Лиге чемпионов и 15-е место в АПЛ – худший результат за 51 год. В то же время клуб показал рост доходов на 0,7% и значительно сократил операционные убытки – с 69,3 млн до 18,4 млн фунтов.

Благодаря антикризисным мерам, включая сокращение персонала под руководством совладельца Джима Ретклиффа, общие убытки снизились с 113,2 млн до 33 млн фунтов. Исполнительный директор Омар Беррада подчеркнул, что клуб уже видит положительный эффект:

«Мы довольны летними трансферами. Вне поля проводим структурные изменения, которые должны заложить фундамент для спортивных и коммерческих успехов».

Коммерческие доходы достигли рекордных 333,3 млн фунтов, в частности благодаря соглашению с Snapdragon, а доход от домашних матчей установил новый рекорд – 160,3 млн фунтов. Клуб прогнозирует, что в следующем финансовом году заработает от 640 до 660 млн фунтов, даже несмотря на отсутствие в еврокубках.

По данным Deloitte Football Money League, Манчестер Юнайтед занимает 4-е место в мире по доходам, уступая только Реалу, Манчестер Сити и ПСЖ. Это подчеркивает финансовую мощь клуба, несмотря на кризис на поле.

В то же время результаты на старте нового сезона вызывают беспокойство: лишь 4 очка в 4 турах – худший старт с 1992/93. Наставник Рубен Аморим находится под огромным давлением перед домашним поединком против Челси.