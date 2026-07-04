Александр Сукманский

В Филадельфии состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сборная Парагвая встретится с одним из главных фаворитов турнира - Францией.

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Парагвай стал автором одной из главных сенсаций предыдущего раунда, выбив Германию в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Команда Густаво Альфаро теперь находится в шаге от повторения своего лучшего результата на чемпионатах мира – выхода в четвертьфинал, как это было в 2010 году.

После поражения 1:4 в стартовом матче турнира парагвайцы не проигрывают уже три поединка подряд, одержав две победы и один раз сыграв вничью. За этот отрезок команда пропустила только один мяч.

В то же время историческая статистика плей-офф остается не в пользу Парагвая. В шести матчах на выбывание на чемпионатах мира команда забила всего один гол.

Франция подходит к встрече в отличной форме. Победа над Швецией со счётом 3:0 в 1/16 финала стала уже пятым подряд матчем, в котором французы забили как минимум три мяча.

Команда также не проигрывает в последних семи матчах 1/8 финала чемпионатов мира. В целом французы потерпели всего два поражения в 23 последних матчах мундиалей, одержав 18 побед и трижды сыграв вничью.

История личных встреч также на стороне Франции. В пяти матчах французы одержали три победы и дважды сыграли вничью. В частности, они победили Парагвай со счетом 7:3 на чемпионате мира 1958 года, а также 1:0 в 1/8 финала домашнего мундиаля 1998 года, который затем выиграли.

Парагвай только в одном из последних семи международных матчей забил больше одного гола. При этом команда сохраняла свои ворота «сухими» в первом тайме в семи из последних восьми поединков.

Франция, в свою очередь, вела в счете после первого тайма в восьми из девяти последних матчей, а за шесть предыдущих встреч её футболисты получили только одну жёлтую карточку.

В составе Парагвая стоит отметить Матиаса Галарсу, который принял участие в последних двух голах своей команды на турнире, записав на свой счет один мяч и одну результативную передачу.

Главной атакующей силой французов остается Килиан Мбаппе. В пяти последних матчах чемпионатов мира он набрал 11 результативных действий – девять голов и две голевые передачи. На нынешнем мундиале пять из шести своих мячей форвард забил после 40-й минуты.

Парагвай может не досчитаться Хулио Энсисо, который получил повреждение в предыдущем раунде. У сборной Франции из-за травмы не сыграет Маркус Тюрам.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Парагвай — Франция так: коэффициент на победу парагвайцев — 16.72, на победу французов — 1.21. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!

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