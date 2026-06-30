Денис Седашов

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман назвал причины поражения своей команды в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Парагвая. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее были южноамериканцы — 4:3.

По словам специалиста, немецкой сборной понадобилось слишком много времени, чтобы перестроить тактические действия, из-за чего команде длительное время не хватало опасных моментов у ворот соперника. Слова приводит Bulinews.

Мы просто слишком долго не могли наладить игру через фланги. По ходу матча мы старались больше форсировать атаки и в итоге стали чаще создавать моменты в штрафной площадке. Контроль у нас был, но не хватало остроты. Юлиан Нагельсманн

В 1/8 финала Мундиаля сборная Парагвая встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией.

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