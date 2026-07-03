Павел Василенко

Субботний матч 1/8 финала чемпионата мира между Францией и Парагваем в Филадельфии, вероятно, пройдет при самой высокой температуре на турнире.

Согласно данным Национальной метеорологической службы (NWS), восточную и центральную часть Соединенных Штатов охватила волна жары, температура, как ожидается, достигнет от 38 до 46 градусов Цельсия.

Высокие температуры ожидаются до ночи по местному времени, а в некоторых районах будут побиты рекорды. На этой неделе Франция уже имела трудности в матче 1/16 финала со Швецией в Ист-Разерфорде, который начался в 17:00 по местному времени при температуре выше 32 градусов. "Синие" также должны сыграть против Парагвая в то же время.

ФИФА ввела трехминутные перерывы на гидратацию в середине таймов, но их критикуют с обеих сторон. Одна говорит, что они только нарушают ход игры, а другая – что их недостаточно для реального охлаждения тела.

Интенсивная физическая активность в жаркий день может привести к чрезмерной усталости, снижению работоспособности, головной боли, раздражительности, тошноте, головокружению, судорогам и обезвоживанию, что является симптомами теплового удара, вызванного физической нагрузкой. Это требует немедленной медицинской помощи и является третьей по частоте причиной смерти спортсменов.