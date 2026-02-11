Павел Василенко

На 74-м году жизни умер Намбатинг Токо – футболист, который навсегда вписал своё имя в историю ПСЖ как автор первого гола клуба в еврокубках.

Бывший нападающий сборной Чада отличился в 1982 году в матче Кубка обладателей кубков против софийского Локомотива. Именно его мяч стал исторической вехой для парижан на европейской арене и началом долгого пути клуба в континентальных турнирах.

До перехода в ПСЖ Токо успел поиграть за ряд известных французских клубов – Ниццу, Бордо, Валансьен и Расинг Страсбург. Именно с клубом из Страсбурга он завоевал чемпионский титул во Франции. В сезоне 1979/1980 форвард забил 12 мячей в Лиге 1, что привлекло внимание столичного клуба.

В составе ПСЖ Токо провел 171 матч во всех турнирах и отличился 43 голами, став важной фигурой команды в начале 1980-х. Его вклад в становление клуба до сих пор остается частью исторического наследия ПСЖ.