Накануне ПСЖ на своем стадионе разгромил Марсель в рамках 21 тура французской Лиги 1 в главном дерби страны.

После финального свистка стало очевидно, что такой убедительной победы в истории противостояния Le Classique французский футбол еще не видел. Для Марселя это поражение стало первым в чемпионате с разницей в пять мячей с 27 августа 2017 года, когда команда уступила Монако со счетом 1:6 — с того момента прошло 3087 дней.

Кроме того, ПСЖ в ходе встречи четыре раза попал в каркас ворот соперника, что стало уникальным событием для Лиги 1 за последние семь лет. В прошлый раз подобное происходило также с участием парижан в матче против Кана, сообщило L'Equipe.