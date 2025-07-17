Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) предложил два существенных нововведения, которые могут кардинально изменить современный футбол. Первое касается правил выполнения пенальти – предлагается полностью отменить право добивания мяча после удара. Если вратарь отбивает мяч или он попадает в штангу либо перекладину, игра сразу же будет останавливаться. Замысел состоит в том, чтобы избежать споров из-за преждевременного входа игроков в штрафную зону и сделать игру более справедливой.

Вторая инициатива предполагает расширение функций VAR. Система видеоассистента арбитра получит право проверять правильность назначения угловых, а также анализировать ситуации со второй желтой карточкой, которая ведет к удалению игрока. Ранее эти моменты оставались исключительно на усмотрение главного арбитра.

Эти изменения уже вызвали активные обсуждения среди тренеров, игроков и болельщиков. Кто-то считает их необходимым шагом для развития футбола, другие опасаются, что нововведения сделают игру менее динамичной. Окончательное решение IFAB примет после консультаций с экспертами и национальными ассоциациями.

Также, УЕФА отстранил черногорский клуб на 10 лет от участия в еврокубках.