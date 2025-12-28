Павел Василенко

Бенфика на выезде встречалась с Брагой в рамках 16-го тура чемпионата Португалии

В стартовом составе лиссабонцев вышли оба украинских легионера – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Гости вышли вперед на 29-й минуте игры после гола Отаменди, которому ассистировал полузащитник сборной Украины Судаков. В дальнейшем Брага смогла забить два мяча в ворота Трубина, но Бенфика спаслась от поражения.

Бенфика имеет в активе 36 набранных очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Чемпионат Португалии, 16-й тур

Брага – Бенфика – 2:2

Голы: Салазар, 38, Виктор, 45+1 – Отаменди, 29, Аурснес, 53.