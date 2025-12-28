Передача Судакова не помогла Бенфике одержать победу над Брагой
Команды расписали мировую
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Бенфика на выезде встречалась с Брагой в рамках 16-го тура чемпионата Португалии
В стартовом составе лиссабонцев вышли оба украинских легионера – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Гости вышли вперед на 29-й минуте игры после гола Отаменди, которому ассистировал полузащитник сборной Украины Судаков. В дальнейшем Брага смогла забить два мяча в ворота Трубина, но Бенфика спаслась от поражения.
Бенфика имеет в активе 36 набранных очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии.
Чемпионат Португалии, 16-й тур
Брага – Бенфика – 2:2
Голы: Салазар, 38, Виктор, 45+1 – Отаменди, 29, Аурснес, 53.