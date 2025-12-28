Португальский журналист Бруну Франсишку прокомментировал роль Георгия Судакова в составе лиссабонской Бенфики.

«Одна из вещей, которую я хотел бы изменить в этой Бенфике — это позиция Судакова. Вчера это снова можно было проверить: Аурснес — на левом фланге, Судаков — в центре. От этого выиграли бы и игрок, и команда.

На левом фланге, как бы часто он ни уходил в центр, он никогда не покажет тот уровень, на который способен с учетом своей мастерства. Однако, поскольку Судаков отличный футболист, он снова провел хороший матч», — написал Франсишку в соцсети X.