Журналист дал совет Моуринью относительно Судакова: «Одна из вещей, которую я хотел бы изменить»
Украинец должен играть в центре поля
24 минуты назад
Португальский журналист Бруну Франсишку прокомментировал роль Георгия Судакова в составе лиссабонской Бенфики.
«Одна из вещей, которую я хотел бы изменить в этой Бенфике — это позиция Судакова. Вчера это снова можно было проверить: Аурснес — на левом фланге, Судаков — в центре. От этого выиграли бы и игрок, и команда.
На левом фланге, как бы часто он ни уходил в центр, он никогда не покажет тот уровень, на который способен с учетом своей мастерства. Однако, поскольку Судаков отличный футболист, он снова провел хороший матч», — написал Франсишку в соцсети X.
В текущем сезоне Судаков провел за Бенфику 21 матч, забил четыре гола и оформил три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Бенфика включила в свои трансферные цели украинского защитника.