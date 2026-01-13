Павел Василенко

Французский звёздный нападающий Килиан Мбаппе не появился на тренировке мадридского Реала, которую во вторник впервые провёл новый главный тренер команды Альваро Арбелоа. Отсутствие футболиста сразу вызвало беспокойство болельщиков и тренерского штаба.

По предварительной информации, 27-летний форвард может пропустить матч Кубка Испании против представителя второго дивизиона – Альбасете. Причиной стали проблемы со здоровьем, которые беспокоят игрока уже не первую неделю.

Мбаппе лишь недавно вернулся в состав Реала, выйдя на поле в финале Суперкубка Испании, который состоялся в Джидде, Саудовская Аравия. В поединке против Барселоны (2:3) француз появился на замену на 76-й минуте. Этот матч стал последним для Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридской команды.

После финального свистка Алонсо признал, что решение выпустить Мбаппе было рискованным из-за проблем с коленом футболиста, сообщает агентство AFP. Теперь состояние здоровья нападающего находится под пристальным контролем врачей клуба.