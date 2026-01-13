Экс-футболист Реала и сборной Испании Хосе Мария Гутьеррес, известный под прозвищем Гути, высказался о увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера сливочных. Его слова приводит Mundo Deportivo.

Я не ощущал атмосферу в раздевалке во времена Хаби, но правда в том, что когда игрокам в раздевалке некомфортно, когда они недовольны тренером, это заметно, и очень заметно, не только на тренировках, но и в матчах. Я думаю, именно это стало причиной его ухода именно сейчас.

Я недавно видел статистику, согласно которой Флик показал те же результаты, что и Хаби Алонсо, проведя 34 матча. Это означает, что по количеству побед ситуация была неплохой. Но правда в том, что ходило много слухов о том, что он не вписывался в раздевалку, - отметил Гути.