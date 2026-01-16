Павел Василенко

В футбольных кругах все громче говорят о потенциальном трансфере, который может потрясти Европу. По информации Sky Sports, президент мадридского Реала Флорентино Перес поставил перед собой чрезвычайно амбициозную цель – пригласить в команду звездного нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда уже во время ближайшего летнего трансферного окна.

Последние дни на «Сантьяго Бернабеу» проходят в напряженной атмосфере. Неожиданное выбывание Реала из Кубка Испании вызвало волну критики со стороны болельщиков и экспертов. Все чаще звучат мнения, что проблема «сливочных» кроется не только в тренерских решениях Хаби Алонсо, но и в общем менталитете игроков и отсутствии лидера, способного решать судьбу матчей в ключевые моменты.

Сомнения вызывает и фигура нового наставника Альваро Арбелоа, которому будет крайне сложно мгновенно изменить ситуацию. Под шквал критики попал и сам Перес – за резкое увольнение Алонсо без четкого плана действий.

Тем не менее, президент Реала смотрит далеко вперед. По данным источника, он уже поддерживает контакт с Холандом и не скрывает желания видеть норвежца в футболке мадридского клуба. Реализация этого трансфера выглядит чрезвычайно сложной: контракт нападающего с Манчестер Сити действует до 2034 года, а сумма компенсации может достигнуть астрономических показателей.

В то же время в Мадриде рассматривают вариант масштабной продажи – в частности, возможный трансфер Винисиуса Жуниора, который может помочь покрыть расходы на подписание одного из лучших форвардов мира.