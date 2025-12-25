Экс-одноклубник Забарного перекроет дорогу в Манчестер Сити партнеру Холанда по сборной Норвегии
Бобб может покинуть команду Гвардиолы
Вингер Манчестер Сити Оскар Бобб может сменить команду уже во время январского трансферного окна. Об этом в соцсети X сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, 22-летний норвежец серьезно задумается об уходе из клуба в случае, если Манчестер Сити оформит трансфер вингера Борнмута Антуана Семеньо – бывшего одноклубника Ильи Забарного. Потенциальное подписание ганца может существенно повлиять на конкуренцию в атаке и игровое время Бобба, что и подталкивает его к рассмотрению альтернатив.
Романо также отмечает, что интерес к Оскару уже есть. Несколько клубов выходили с предложениями, а среди самых активных в последние недели называют Боруссию Дортмунд. В текущем сезоне Бобб провел за Манчестер Сити 15 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что предложение по Семеньо сделал и другой Манчестер.