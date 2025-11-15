Перес решил покинуть пост президента Реала до окончания своего срока полномочий
В ближайшее время функционер объявит о своем решении
Легендарный президент мадридского Реала Флорентино Перес решил покинуть пост до окончания своего срока, сообщает испанский журналист Пепе Альварес.
Перес должен был оставаться в Реале до 2028 года, но он решил уйти с этого поста уже в следующем году.
78-летний функционер объявит о своем решении на общем собрании клуба на следующей неделе.
Перес впервые стал президентом Реала в 2000 году. Его первый срок закончился в 2006 году, но он вернулся лишь через три года и остается на посту президента Реала до сих пор.
Пока неизвестно, кто может стать его преемником, и, скорее всего, Перес будет контролировать процесс выбора своего преемника и принимать в нем активное участие.