Павел Василенко

Легендарный президент мадридского Реала Флорентино Перес решил покинуть пост до окончания своего срока, сообщает испанский журналист Пепе Альварес.

Перес должен был оставаться в Реале до 2028 года, но он решил уйти с этого поста уже в следующем году.

78-летний функционер объявит о своем решении на общем собрании клуба на следующей неделе.

Перес впервые стал президентом Реала в 2000 году. Его первый срок закончился в 2006 году, но он вернулся лишь через три года и остается на посту президента Реала до сих пор.

Пока неизвестно, кто может стать его преемником, и, скорее всего, Перес будет контролировать процесс выбора своего преемника и принимать в нем активное участие.