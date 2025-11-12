Мадридский Реал в матче 12-го тура испанской Ла Лиги против Райо Вальекано завершил встречу без голов - 0:0, не сумев взять максимум очков. Во время поединка травму получил голкипер Тибо Куртуа, из-за чего он пропустит будущие матчи сборной Бельгии.

После международной паузы руководство Реала не намерено спешить с возвращением бельгийца в состав. Поэтому в следующем туре против Эльче место в воротах, скорее всего, доверят украинскому вратарю Андрею Лунину. Он уже неоднократно доказывал свою надёжность и готов снова воспользоваться шансом проявить себя, сообщает E-Notícies.

В текущем сезоне 2025/26 Лунін пока что не провёл ни одной минуты за Реал. По данным Transfermarkt, стоимость 26-летнего украинского вратаря оценивается в 18 миллионов евро.