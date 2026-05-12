Показатель уровня или несчастный случай? Бущан пропустил шесть мячей в двух матчах за Полесье
Житомиряне в этих играх вылетели из Кубка Украины и существенно снизили шансы на серебро
около 1 часа назад
Голкипер Георгий Бущан провел дебютный матч за Полесье в украинской Премьер-лиге. 31-летний вратарь вышел в стартовом составе житомирской команды на выездной поединок 28-го тура УПЛ против Эпицентра.
Дебют Бущана в чемпионате Украины за Полесье оказался неудачным для команды: житомиряне уступили сопернику со счетом 2:3. До этого Бущан лишь один раз играл за основную команду Полесья в официальном матче. Осенью он вышел на поле в кубковой встрече против Руха, которая завершилась поражением житомирян со счетом 0:3.
В сентябре Полесье арендовало Бущана у саудовского Аль-Шабаба. Арендное соглашение 31-летнего украинского вратаря рассчитано до конца текущего сезона.
Перед дебютом в УПЛ за главную команду Бущан получал игровую практику в составе Полесье-2, которое выступает во Второй лиге.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05