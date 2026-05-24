Президент Полесья Геннадий Буткевич выступил с заявлением по случаю завоевания командой бронзовых медалей украинской Премьер-лиги. Слова бизнесмена передает пресс-служба житомирян.

Дорогие болельщики ФК «Полесье»! Этот день навсегда войдет в историю Житомира. ФК «Полесье» — бронзовый призер чемпионата Украины.

Еще несколько лет назад о таких достижениях в Житомире только мечтали. Сегодня — это реальность. Медали УПЛ — результат большой работы и констатация нашего прогресса. Я благодарен футболистам. Тренерскому штабу. Работникам клуба. Всем людям, которые работают ради этого результата не перед камерами, а ежедневно — тихо и профессионально.

Благодарность нашим болельщикам. Вы были с командой в трудные моменты. После поражений. После неудачных матчей. Под дождем. В холод. На выездах. Именно тогда и проверяется настоящая поддержка. Мы чувствовали вашу силу.

Особые слова благодарности — Вооруженным Силам Украины. Ни один успех клуба не был бы возможен без подвига наших Защитников и Защитниц. Мы знаем, что среди украинских воинов есть много болельщиков нашей команды, и это большая честь. ФК «Полесье» поддерживал и будет поддерживать украинское войско в борьбе за Независимость. Это наш долг и наша благодарность.

Эти медали — историческое достижение для ФК «Полесье». Но я хочу, чтобы все понимали: мы не собираемся останавливаться. Клуб продолжит развиваться. Инфраструктура. Академия. Первая команда. Амбиции. Мы хотим, чтобы «Полесье» стало клубом, которым будет гордиться весь украинский футбол.

Впереди — новые вызовы. Еврокубки. Новый сезон. Новый уровень ответственности. И новый шаг вперед.

Но сегодня — день, когда мы имеем право сказать: Житомир — среди сильнейших. Спасибо всем, кто прошел этот путь вместе с нами. Сила в стае!