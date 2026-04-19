Сергей Разумовский

Завершился 24-й тур украинской Первой лиги, по итогам которого определился первый клуб, который гарантировал себе участие в УПЛ в следующем сезоне. Им стала Буковина, которая благодаря собственной победе и неудаче одного из главных конкурентов досрочно обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице.

Пятница, 17 апреля

В пятницу состоялся лишь один матч, однако именно он стал чрезвычайно важным в контексте борьбы за повышение в классе. Буковина на выезде обыграла Металлист со счетом 2:1 и сделала серьезную заявку на выход в элитный дивизион. Героем встречи стал Дахновский, который отметился двумя мячами еще до перерыва. Сначала он открыл счет на 12-й минуте, а затем удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти на 28-й минуте. Во втором тайме Металлист сумел лишь сократить отставание благодаря голу Пороха на 80-й минуте.

Первая лига, 24-й тур

Металлист – Буковина 1:2

Голы: Порох, 80 – Дахновский, 12, 28 (пен.)

Суббота, 18 апреля

Окончательно вопрос о первом обладателе путевки в УПЛ решился в субботу, 18 апреля. Ключевым стал матч между тернопольской Нивой и Левым Берегом, который завершился без забитых мячей. Из-за этой ничьей киевский клуб уже потерял математические шансы догнать Буковину, а значит черновицкая команда гарантировала себе финиш не ниже второго места и досрочный выход в Премьер-лигу.

Еще один заметный результат субботы был зафиксирован в матче Ворсклы и Прикарпатья. Полтавская команда потерпела очередную неудачу, на этот раз уступив на своем поле с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в встрече на 56-й минуте забил Цюцюра.

Без голов завершился поединок между Подольем и Черниговом. Северяне, которые дошли до четвертьфинала Кубка Украины, не смогли одержать победу на выезде и были вынуждены удовлетвориться ничьей 0:0.

В еще одном матче субботы Черноморец одержал важнейшую победу над Пробоем. Судьбу встречи решил гол Герича на 88-й минуте. Этот успех позволил команде Романа Григорчука значительно улучшить свои позиции в борьбе за вторую прямую путевку в УПЛ.

Ворскла – Прикарпатье 0:1

Гол: Цюцюра, 56

Подолье – ФК Чернигов 0:0

Нива Тернополь – Левый Берег 0:0

Черноморец – Пробой 1:0

Гол: Герич, 88

Воскресенье, 19 апреля

В воскресенье самым результативным и ярким матчем стала встреча между СК Металлургом и Агробизнесом. Гости устроили настоящую разгром, победив со счетом 6:1. Несмотря на то, что Металлург открыл счет уже на 2-й минуте благодаря голу Рудавского, далее на поле доминировал исключительно Агробизнес. Главным героем встречи стал Ныч, который оформил хет-трик. Также в составе победителей забивали Кузьмин, Толочко и Резник.

ЮКСА на своем поле не смогла удержать победу в матче против Виктории. Хозяева вышли вперед на 33-й минуте после гола Сытникова, однако уже в конце игры Васильев на 90-й минуте спас для гостей ничью — 1:1.

Не смог победить и Ингулец, который продолжил серию неудачных результатов в 2026 году. В выездном матче против Феникс-Мариуполя команда потеряла очки, завершив игру со счетом 1:1. Ингулец повел в счете после гола Могильного на 67-й минуте, однако удержать преимущество не сумел. На 88-й минуте Феникс-Мариуполь сравнял счет после автогола Яновича.

СК Металлург – Агробизнес 1:6

Голы: Рудавский, 2 – Ныч, 10, 30, 42, Кузьмин, 27, Толочко, 54, Резник, 70

ЮКСА – Виктория 1:1

Гол: Сытников, 33 – Васильев, 90

Феникс-Мариуполь – Ингулец 1:1

Голы: Янович, 88 (автогол) – Могильный, 67

Турнирная таблица