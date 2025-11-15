Первая лига. Ингулец остановил Буковину, победы ЮКСА и Металлиста
Все результаты дня во втором дивизионе Украины
около 1 часа назад
Сегодня состоялись три поединка 16-го тура Первой лиги.
ЮКСА в гостях одолела Подолье, Металлист в Ужгороде победил запорожский Металлург, а Буковина на последних минутах упустила победу над Ингульцом.
Первая лига, 16-й тур
Подолье – ЮКСА – 1:2
Голы: Савин, 5 – Кастро, 31, Рибейру, 67 (пенальти).
Металлист – Металлург – 1:0
Гол: Исаенко, 56.
Буковина – Ингулец – 1:1
Голы: Груша, 38 – Малыш, 90+2.
На данный момент лидером Первой лиги является Буковина. Команда набрала 42 очка в 16 матчах. Коллектив из Черновцов, который упустил победу в добавленное время, не добился успеха в чемпионате впервые с 9 августа, таким образом, победная серия составила 13 поединков.
Вторым сейчас идет Черноморец (32 балла в 15 встречах).