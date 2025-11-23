Первая лига. Разгромные победы Буковины, Виктории и Прикарпатья-Благо
Сыграно четыре матча во втором дивизионе Украины
около 2 часов назад
Фото - ФК Буковина
Сегодня прошли заключительные поединки 17-го тура Первой лиги.
Виктория дома разгромила ФК Чернигов – 3:0. С таким же счетом Буковина на выезде победила Агробизнес, а Прикарпатье-Благо на своем поле обыграло Феникс-Мариуполь.
Еще в одном матче Пробий дома проиграл Левому Берегу со счетом 0:2.
Первая лига, 17-й тур
Виктория – ФК Чернигов – 3:0
Голы: Долинский, 7, Шарай, 80, Савицкий, 90+2.
Агробизнес – Буковина – 0:3
Голы: Кожушко, 35, Дахновский, 54, Андрейчук, 90+1.
Пробий – Левый Берег – 0:2
Голы: Соуза Да Силва, 67, Венделл, 17.
Прикарпатье-Благо – Феникс-Мариуполь – 3:0
Голы: Хома, 1, Горин, 67 (автогол), Трофимюк, 73.
