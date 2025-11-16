Главный тренер Ингульца Василий Кобин высказал мнение по поводу сенсационной ничьей в матче 16-го тура украинской Первой лиги против Ингульца (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба черновицкого клуба.

Прежде всего хочу поздравить своих ребят. Они показали хорошую самоотдачу и характер. Мы настраивались на победу и хотели стать первой командой, которая бы нанесла "Буковине" поражение в этом чемпионате. Где-то наши задумки срабатывали, где-то нет. Что касается самой игры, то первый тайм нам не удался – где-то мы действовали тактически неправильно, и "Буковина" довольно легко создавала моменты у наших ворот.

После перерыва внесли коррективы, и второй тайм был значительно лучше в нашем исполнении. Функционально команда не просела - нам хватило сил на все 90 минут. Чтобы найти возможность сравнять счет, нужен был психологический ресурс, дух победителя и надлежащее физическое состояние. В итоге у нас ничья. Да, в некоторых компонентах "Буковина" выглядела лучше с мячом, имела больше моментов, но выбранный нами план в целом сработал неплохо.

Игра без форварда? Такой мы выбрали план на игру. Да, в старте вышел на позиции форварда Валерий Сад. Он долго был без игровой практики и потерял определенные кондиции, но сейчас выходит на нужный уровень в тренировках, и сегодня в игре выглядел качественно и полезно для команды. Он делал много правильных вещей, как в работе без мяча, так и в атаке. Считаю, что наш замысел с Валерием в роли нападающего сработал.