Первая победа под руководством Де Росси. Дженоа с Малиновским одолела аутсайдера Серии А
Украинца заменили в конце игры
около 14 часов назад
Фото - Getty Images
В матче 13-го тура итальянской Серии А Дженоа дома одолела Верону со счётом 2:1.
Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Хавбека заменили на 85-й минуте встречи.
Отметим, что Дженоа впервые победила под руководством нового тренера Даниэля Де Росси.
В турнирной таблице Дженоа поднялась на 15-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 11 очков, Верона занимает последнюю, 20-ю позицию (шесть баллов).
Серия А, 13-й тур
Дженоа – Верона – 2:1
Голы: Коломбо, 40, Торсбю, 62 – Бельгали, 21.
Парма – Удинезе – 0:2
Голы: Дзаньоло, 11, Дэвис, 65 (пенальти).