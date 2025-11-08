Новый тренер Дженоа - о Малиновском: «Должен заслужить своё место»
Даниеле Де Росси рассказал, что нужно сделать украинцу, чтобы играть в основном составе
около 3 часов назад
Новый главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси прокомментировал ситуацию с украинским полузащитником Русланом Малиновским, который пропустит ближайший матч Серии А из-за перебора желтых карточек.
Де Росси, который недавно возглавил «грифонов», отметил потенциал Малиновского, подчеркнув, что место в стартовом составе команды нужно заслужить.
«Он точно не будет играть [улыбается]. Он должен заслужить своё место, хотя я всегда ценил его как соперника. Но тот, кто будет играть вместо него, покажет свою игру», – цитирует Де Росси издание TUTTOmercatoWEB.
В этом сезоне Малиновский провел за Дженоа десять матчей, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей.
