Михаил Цирук

Главной футбольной новостью начала недели в Украине, конечно же, стало назначение на должность главного тренера национальной сборной первого в ее истории иностранца — итальянца Андреа Мальдера.

На данный момент отношение отечественных болельщиков к этой кандидатуре кажется скорее сдержанно-оптимистичным. УАФ, похоже, максимально учла претензии общества к предшественнику Мальдеры Сергею Реброву, и невероятно показательно подчеркивает преимущества итальянца перед бывшим "любимцем секторов".

Не нравилось, что Ребров не жил в Украине? Пожалуйста — его преемник уже готов претендовать на звание почетного гражданина Львова, ещё и семью туда перевезет. Ребров был слишком хамоватым? Это правда, а вот Мальдера — полная его противоположность: всегда вежливый, улыбающийся, хоть рану прикладывай. Не нравилось, что Ребров не вызывал Ярмоленко — ну вы поняли. Да ещё и залог за Ермака не вносил — просто клад, а не тренер.

Осталась последняя "мелочь" — чтобы этот тренер принёс в нашу сборную футбол, который позволял бы сине-желтым квалифицироваться на большие турниры. Да-да, когда речь идет о сборной, простого украинского болельщика интересует исключительно результат.

Если абстрагироваться от результатов и говорить исключительно о качестве и рисунке игры, то от футбола Реброва хотелось промыть глаза с мылом буквально всегда. Но ведь кого это волновало, когда команда выходила на Евро-2024? Кого это волновало, когда она едва-едва пролезла в плей-офф ЧМ-2026? Вот именно.

Однако сейчас, в итоге, не об этом. За всю историю украинского футбола Андреа Мальдера станет четвертым итальянским тренером, который работал в нашей стране. Поэтому пока новый алленаторе сине-желтых готовится к первым поединкам, предлагаем вспомнить, как складывалась судьба предыдущих итальянцев в Украине.

Первый чемпион с Шахтером

Первым итальянским тренером, которому выпало поработать в Украине, стал Невио Скала. В январе 2002 года на 54-летнего специалиста, который с огромным скандалом покинул Бешикташ, обратил внимание донецкий Шахтер. Выбор в пользу горняков Скала комментировал довольно забавно:

А мне очень нравится снег. В целом климат — это не то, что могло повлиять на мой выбор. Я привык к холоду — я с севера Италии, из Паданской долины, где зимой довольно холодно. Так сложилось, что моя жизнь связана с футболом, но по своему духовному складу я считаю себя крестьянином. Я сын крестьянина и помню об этом. Отпуск уже давно провожу на своей ферме, где помогаю братьям выращивать табак. Вам это может показаться странным, но я выбрал «Шахтер» еще и потому, что меня очень привлекала Украина. Ее богатые земли. В клубе мне предложили несколько автомобилей, я выбрал «Ниву», чтобы можно было везде проехать. Я уже неплохо знаю Донецкую область. Знаю, где засеян подсолнечник, где пшеница, где картофель. Знаю, какую технику используют украинские крестьяне. Конечно, не слишком современную. Хотя и современная итальянская техника не очень подходит для обработки таких огромных площадей. Невио Скала

Есть подозрение, что деньги все же мотивировали этого простого итальянского крестьянина чуть больше, чем любовь к снегу и плодородной украинской земле. Однако доказать это мы, конечно же, не можем.

Так или иначе, в Украине этот крестьянин поработал на славу. В сезоне 2001/02 итальянский тренер полностью разрушает исторически сложившуюся картину украинского чемпионата — впервые в его истории неизменный лидер и гегемон, киевское Динамо, остается без трофеев и без чемпионства, на что, правда, не могла не повлиять внезапная смерть Валерия Лобановского за несколько туров до завершения чемпионата.

data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">

Золотым дублем в сезоне 2001/02 Невио Скала положил начало эпохе великого Шахтера. Расставшись с «горняками» на победной волне, Скала делает очередную паузу в тренерской карьере и полностью посвящает себя своим делам на родине. После возобновления карьеры любитель украинской земли пошел работать в московский Спартак…

Был и был

Значительно меньший след в нашем футболе оставил другой итальянец - Фабрицио Раванелли. У этого господина не сложилось не только в Украине, но и в целом в тренерской работе, хотя карьера игрока была довольно солидной.

В Украину Раванелли занесло перед началом сезона 2018/19, когда он возглавил киевский Арсенал. Что заставило боссов клуба обратить на него внимание - сказать трудно, ведь до канониров Фабрицио лишь 5 месяцев проработал во французском Аяччо, после чего 5 лет сидел без работы.

В конечном итоге, в Арсенале Раванелли тоже не задержался. Проведя во главе команды 9 матчей и одержав в них одну победу, он покинул свой пост уже через три месяца после официального назначения.

Настоящая звезда

Значительно качественнее оказался последний итальянский тренер, который работал в Украине до Андреа Мальдеры. После того, как в сезоне 2020/21 киевское Динамо завоевало все трофеи на внутренней арене, руководство Шахтера, конечно, не могло наблюдать за этим сложа руки, и решило вложить в команду огромную кучу денег.

К команде присоединились Марлон, Ласина Траоре, Педриньо, полуфиналист ЛЧ Давид Нерес и Винисиус Тобиас. Строить из этой дорогостоящей смеси очередной “лучший Шахтер в истории” доверили молодому итальянцу Роберто Де Дзерби.

В кампании 2020/21 он отчаянно боролся за еврокубки со скромным Сассуоло, уступив путевку в Лигу конференций Роме лишь из-за худшей разницы мячей.

Что же касается работы Де Дзерби в Украине, то оценить ее однозначно довольно сложно. В сезоне 2021/22, прерванном началом полномасштабной войны, он, имея в разы более мощный состав, чем у любого из конкурентов, едва-едва опередил в первом круге киевское Динамо, что, в конечном итоге, дало Шахтеру возможность выступить в следующей ЛЧ.

А еще Де Дзерби полностью провалил кампанию в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе, где был молдовский Шериф, и не одержав там ни одной победы. Так что построить команду в Шахтере Роберто просто не успел, а после начала полномасштабных боевых действий уже, понятно, не вернулся.

Однако то, как сложилась дальнейшая карьера Де Дзерби, свидетельствует, что украинский футбол потерял действительно классного специалиста. Рекордное шестое место в АПЛ с Брайтоном, серебро Лиги 1 с Марселем, а теперь итальянец близок к тому, чтобы спасти Тоттенхэм от вылетаАПЛ.

Построить мощную команду в Украине Роберто Де Дзерби не удалось. Однако мы искренне верим, что это удастся Андреа Мальдери. Поэтому искренне желаем четвертому итальянскому тренеру в истории украинского футбола, чтобы его подопечными гордилась вся страна.

В материале использованы фото Getty images, УАФ, УНИАН.