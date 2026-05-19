Сергей Разумовский

Накануне главный тренер Полесья Руслан Ротань сообщил, что вингер житомирского клуба Алексей Гуцуляк пропустит около пяти недель из-за травмы. Таким образом, игрок пропускал бы сбор национальной сборной Украины, а его место в основном списке якобы должен был занять Назар Волошин из Динамо.

Впрочем, ситуация для Гуцуляка оказалась не такой критичной, как это могло показаться сначала. По информации «ТаТоТаке», вингер Полесья всё же сможет приехать в расположение национальной команды. То есть предыдущий прогноз о сроках восстановления оказался слишком осторожным и, вероятно, даже пессимистичным.

Речь идет о повреждении задней поверхности бедра, которое Алексей Гуцуляк получил в матче 28-го тура против Эпицентра (2:3). Тогда футболист был вынужден покинуть поле уже на 59-й минуте, а после поединка стало понятно, что без восстановительного периода не обойтись. По оценкам медиков, подобные травмы обычно лечатся значительно быстрее — примерно за 2-3 недели.

Таким образом, вероятно, Гуцуляк действительно пропустит финальный матч сезона против Руха, но при этом имеет все шансы восстановиться к старту сбора сборной Украины. Для национальной команды это важная новость, ведь Алексей является одним из футболистов, который может добавить остроты в игру в любой момент.