Вингер Динамо Андрей Ярмоленко высказался о первом за долгое время вызове в сборную Украины от нового тренера Андреа Мальдеры.

Не знаю, откуда у вас информация о последнем матче за сборную. Я вроде бы об этом не говорил. Что касается вызова в ряды национальной сборной. Я, конечно, очень рад.

Давно не был в сборной. С нетерпением этого жду. У меня был разговор с новым главным тренером, мы давно знакомы. Я ему сказал: «Если быть честным, то это не тот Ярмоленко, который был 5 лет назад, когда мы работали вместе в сборной. Если я вас устраиваю на сегодня как игрок, вы понимаете, что я могу принести какую-то пользу национальной сборной, то я с удовольствием приеду и отдам всего себя ради результата. Если это за какие-то прошлые заслуги, то этот вызов мне не нужен».

Я считаю, что в национальной команде должны играть сильнейшие футболисты нашей страны на конкретный сбор. Нас всегда учили… Какой матч самый важный? Самый важный матч – следующий. Поэтому для меня сейчас важнейшая победа в Кубке, – заявил Ярмоленко в комментарии Tribuna.com.