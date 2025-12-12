Сергей Разумовский

Шахтёр одержал выездную победу над Хамрун Спартанс в матче пятого тура Лиги конференций со счётом 2:0, укрепив свои позиции в турнире. Оранжево-чёрные гарантировали себе выход в плей-офф еврокубка.

В конце встречи настал особенный момент для защитника «горняков» Марьяна Фарины. На 89-й минуте 22-летний футболист вышел на поле, заменив Иракли Азарова, и таким образом дебютировал в еврокубках на взрослом уровне. Ранее Фарина имел опыт выступлений на евроарене только в составе Шахтёра U-19, за который провел 12 матчей в Юношеской лиге УЕФА.

В текущем сезоне защитник дважды появлялся на поле в официальных матчах первой команды, в общей сложности проведя 91 минуту без результативных действий. Однако появление в основном составе в еврокубковом матче может стать важным шагом в его дальнейшем развитии.

Все перипетии вокруг матча общего этапа Лиги конференций, анализ и обзор игры – на странице события Хамрун Спартанс – Шахтёр на Xsport. Всё самое главное – в одном месте.