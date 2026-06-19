ПФЛ объявила состав участников Второй лиги сезона 2026/27
В новой кампании сыграют 19 команд в двух группах
около 2 часов назадПодписаться в
Официально стало известно, какие команды будут играть во Второй лиге Украины в следующем сезоне.
Отмечаем, что из Первой лиги в третий по силе дивизион страны опустились Подолье и Металлург. Рух решил не выступать в переходных матчах за место в УПЛ и играть во Второй лиге.
Команды-участники Второй лиги-2026/27
Группа А
Брацлав (Винницкая обл.), Вильхивцы (Закарпатская обл.), Днестр (Залещики), Диназ (Вышгород), Подолье (Хмельницкий), Рух (Львов), Самбор-Нива-2 (Тернополь), Скала 1911 (Стрый), Ужгород.
Группа Б
Авангард (Харьковская обл.), Атлет (Киев), Горняк-Спорт (Горишние Плавни), Карбон (Черкассы), Металлург (Запорожье), Нива (Винница), Александрия-2 , Пенуэл (Кривой Рог), Полтава-2, Тростянец (Сумская обл.).
Формат: Соревнования пройдут в три круга (осень-весна).