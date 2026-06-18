Объявлен полный список команд Первой лиги на новый сезон
В новом розыгрыше примут участие 16 коллективов
около 7 часов назадПодписаться в
Фото: ПФЛ
Завершилось формирование состава участников чемпионата Украины среди команд Первой лиги на сезон 2026/2027.
- Агробизнес (Волочиск)
- Виктория (Сумы)
- Ингулец (Петрово)
- Колос-2 (Коваливка)
- Куликов-Билка
- Локомотив (Киев)
- Металлист (Харьков)
- Нива (Тернополь)
- Александрия
- Полесье-2 (Житомир)
- Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск)
- Пробой (Городенка)
- Феникс-Мариуполь
- ФК Чернигов
- ЮКСА (Тарасовка)
- СК Полтава
Состав участников претерпел существенные изменения по сравнению с прошлой кампанией. По итогам предыдущего сезона Первую лигу покинули запорожский Металлург и хмельницкое Подолье, которые опустились во Вторую лигу. А вот из УПЛ добавились СК Полтава и Александрия.