Павел Василенко

Бывший защитник Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес, скорее всего, окончательно завершил игровую карьеру. Об этом заявил президент португальского Сан-Жуан-де-Вер Карлос Бранку, фактически положив конец слухам о возможном возвращении ветерана на поле.

Напомним, в феврале 2024 года Алвес был осужден на 4,5 года лишения свободы и пять лет полицейского надзора за изнасилование 22-летней женщины. До вынесения приговора бразилец провел 14 месяцев в следственном изоляторе. Затем за него внесли залог в размере одного миллиона евро, после чего 42-летний футболист подал апелляцию и был оправдан.

После освобождения Алвес сосредоточился на бизнесе. В декабре появилась информация, что он стал совладельцем клуба третьего дивизиона Португалии — Сан-Жуан-де-Вер, приобретя контрольный пакет акций с целью перезапуска команды.

За кулисами активно обсуждался сценарий, по которому Алвес должен был не только управлять клубом, но и выйти на поле, подписав краткосрочный контракт и помогая команде в борьбе за повышение. Тем не менее, эти планы так и не были реализованы.

Президент клуба Карлос Бранку в комментарии O Jogo подтвердил, что Алвес не будет играть за команду, не вдаваясь в детали.

«Я считаю, что он мог бы очень помочь нам в лиге, но, к сожалению, это было невозможно», – отметил функционер.

В настоящее время Сан-Жуан-де-Вер находится в сложном положении, занимая предпоследнее место в таблице с 14 очками.