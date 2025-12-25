Бывший защитник Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес принял решение возобновить карьеру в 42 года. Бразилец стал владельцем португальского клуба Сан-Жоау де Вер, который выступает в третьем дивизионе, и планирует не только управлять командой, но и выходить на поле.

По информации ESPN Brasil, Алвесу удалось заручиться финансовой поддержкой группы инвесторов из Бразилии, которые помогли закрыть сделку по приобретению клуба. В новом проекте опытный футболист рассматривает себя как играющего руководителя, совмещая административные функции с выступлениями за команду.

Дани Алвес не играл в официальных матчах почти три года. Этот период стал для него чрезвычайно сложным из-за судебных процессов и пребывания в тюрьме более года. Несмотря на это, возвращение в футбол в новом статусе может стать символическим завершением карьеры одного из самых титулованных игроков своего поколения.