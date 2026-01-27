Павел Василенко

Легендарный бразильский футболист Дани Алвес задумался о возможном возвращении в профессиональный футбол, при этом не отказываясь от амбициозной мечты сыграть на чемпионате мира. По информации местных СМИ, 42-летний экс-защитник рассматривает вариант выступлений в роли тренера-игрока португальского клуба Сан-Жоау де Вер, совладельцем которого он является.

Сообщается, что Алвес уже занимается оформлением всех необходимых регистрационных документов, чтобы иметь возможность быть заявленным до конца текущего сезона. Несмотря на почтенный возраст, бразилец якобы не оставляет надежды вернуться на поле и доказать свою готовность к большому футболу.

Более того, по данным источников, Дани Алвес все еще мечтает провести свой последний чемпионат мира в составе национальной сборной Бразилии, который может состояться уже в этом году. Для игрока с такой карьерой участие в еще одном мундиале стало бы символическим завершением футбольного пути.

Напомним, Дани Алвес считается одним из лучших правых защитников в истории футбола. За годы карьеры он завоевал рекордное количество трофеев, выступая за Барселону, Севилью, Ювентус и ПСЖ. В составе каталонского клуба он трижды выигрывал Лигу чемпионов, а со сборной Бразилии дважды триумфировал на Кубке Америки и Кубке конфедераций.

В то же время спортивное наследие Алвеса серьезно омрачено юридическими проблемами: в 2024 году он был осужден в Испании по делу об изнасиловании, что стало темным пятном на его репутации.