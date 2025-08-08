Павел Василенко

Барселона сейчас готовится к началу сезона 2025/26. Чемпионы Испании объявили в пятницу, что Роберт Левандовски получил травму.

Польский нападающий пропустил конец предыдущего сезона из-за травмы. Подготовка к новому сезону сначала проходила гладко.

Левандовски отправился с командой в предсезонный тур по Азии. Там он сыграл во всех трех матчах, забив два мяча и сделав одну результативную передачу.

В воскресенье Барселона проведет свой последний предсезонный товарищеский матч. Чемпионы Испании сыграют против Комо в матче Кубка Гампера.

Понятно, что Левандовски точно пропустит этот матч. Блаугранас уже опубликовали официальное заявление по этому поводу.

Польский нападающий получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Пока неизвестно, как долго нападающий будет отсутствовать.

Барселона проведет свой первый официальный матч сезона 16 августа, когда в первом туре Ла Лиги она сыграет на выезде с Мальоркой.