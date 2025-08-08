Павел Василенко

Барселона лишила вратаря Марка-Андре тер Штегена капитанской повязки. Как сообщает Daily Sport, каталонский клуб поручил главному тренеру Ханси Флику сообщить об этом своему соотечественнику. Новым капитаном команды стал уругвайский защитник Рональд Араухо.

Потеря капитанской повязки может стать последней каплей для будущего тер Штегена в Барселоне. По данным DPA, решение было принято после того, как 33-летний вратарь отказался предоставить информацию о своем состоянии здоровья Ла Лиге. Клуб также начал дисциплинарное производство против тер Штегена по этому поводу.

«В результате дисциплинарного производства, начатого против Марка-Андре тер Штегена, и до его окончательного завершения клуб решил временно отстранить игрока от должности капитана команды А», – говорится в заявлении Барселоны.

Сообщается, что игрок сборной Германии находился в тренировочном центре ФК Барселона в четверг, но не комментировал ситуацию. После недавней операции на спине он сообщил в социальных сетях, что выбыл из игры примерно на три месяца. Однако клуб не предоставил о длительности его отсутствия.

Сообщается, что Барселона хочет перевести немца на позицию вратаря номер три после прихода нового вратаря Жоана Гарсии. Тер Штеген играет за клуб с 2014 года и имеет контракт до 2028 года, но возможная продажа избавит клуб от его высокой зарплаты.

Что касается капитанства, то, по данным Mundo Deportivo, команда поддерживает тер Штегена в этой ситуации. Однако, неясно, было ли командное голосование и может ли руководство клуба проголосовать за него.