Павел Василенко

В Ливерпуле растут серьёзные опасения, что травма Александера Исака, полученная накануне, может оказаться тяжелой. Об этом почти одновременно сообщили ведущие британские СМИ — BBC, Sky Sports и The Athletic.

Шведскому нападающему предстоит пройти МРТ уже сегодня, после чего станет понятно, срок его восстановления. Тем не менее, в клубе ожидают, что Исак пропустит значительный отрезок сезона.

Форвард вышел на замену в начале второго тайма и вскоре открыл счёт в матче против Тоттенхэма. Однако затем он получил повреждение.

Исак уже пропустил пять матчей в октябре из-за травмы, а новое повреждение лишь усиливает ощущение сложного первого сезона на «Энфилде» после его рекордного перехода. Забитый мяч стал для него лишь третьим в 16 матчах за действующих чемпионов.

По информации The Athletic, эта травма может вынудить Ливерпуль активизироваться на трансферном рынке в январе. Ситуацию усложняет и отсутствие Мохамеда Салаха, который находится на Кубке африканских наций. Сообщается, что мерсисайдцы рассматривают вариант с подписанием Антуана Семеньо, способного играть на обоих флангах атаки, хотя он и не является классическим центрфорвардом.

В случае длительного отсутствия Исака единственным номинальным центральным нападающим в распоряжении Арне Слота останется Уго Экотике.