Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал успех своей команды в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги против Тоттенхэма, который завершился победой со счетом 2:1.

«Мы не удерживали мяч, когда он был у нас. Мы отбивали его, они получали несколько штрафных, несколько вбрасываний, угловых. Игра стала очень хаотичной и беспорядочной.

В целом мы хорошо контролировали ход игры. Шесть матчей без поражений, четыре победы и две ничьи. Мы, конечно, еще не идеальны, но оба наших нападающих забили голы. Опять же, из этого матча можно вынести позитивные моменты.

В АПЛ никогда не бывает скучных матчей. Если у соперника остается 10 игроков, то очень важны фланговые игроки. Именно Джереми (Фримпонг) своими действиями создал второй гол», – сказал Слот.