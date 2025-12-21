Слот отреагировал на победу Ливерпуля в игре против Тоттенхэма: «В АПЛ никогда не бывает скучных матчей»
Специалист доволен тремя очками
около 7 часов назад
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал успех своей команды в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги против Тоттенхэма, который завершился победой со счетом 2:1.
«Мы не удерживали мяч, когда он был у нас. Мы отбивали его, они получали несколько штрафных, несколько вбрасываний, угловых. Игра стала очень хаотичной и беспорядочной.
В целом мы хорошо контролировали ход игры. Шесть матчей без поражений, четыре победы и две ничьи. Мы, конечно, еще не идеальны, но оба наших нападающих забили голы. Опять же, из этого матча можно вынести позитивные моменты.
В АПЛ никогда не бывает скучных матчей. Если у соперника остается 10 игроков, то очень важны фланговые игроки. Именно Джереми (Фримпонг) своими действиями создал второй гол», – сказал Слот.
В текущем розыгрыше АПЛ Ливерпуль находится на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков по итогам 17 проведенных встреч.