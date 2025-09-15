Хорватский маэстро Лука Модрич вошел в историю итальянского футбола. Полузащитник Милана в возрасте 40 лет и 5 дней забил победный гол в матче 3-го тура Серии А против Болоньи, который завершился со счетом 1:0.

На 61-й минуте Алексис Салемакерс прорвался правым флангом и отдал точную передачу на ход Модричу. Хорват принял мяч и мощным ударом не оставил шансов вратарю Лукаш Скопурскому.

Этот мяч сделал Модрича самым возрастным полузащитником, который когда-либо забивал в чемпионате Италии. Он превзошел достижение легенды Милана Нильса Лидхольма, который отметился в марте 1961 года в игре против Интера в возрасте 38 лет и 169 дней. Благодаря голу хорвата Милан взял реванш у Болоньи за поражение в финале Кубка Италии.