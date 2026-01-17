Реал в рамках 20 тура Ла Лиги дома принимал Леванте. Матч в Мадриде завершился со счетом 2:0.

Королевскому клубу крайне необходимо было реабилитироваться за вылет из Кубка Испании от Альбасете (2:3). Команда Альваро Арбелоа не имела права на ошибку в чемпионате.

Леванте почти час удерживался на «Сантьяго Бернабеу», пока не получил пенальти в свои ворота, который реализовал Мбаппе.

Семь минут спустя Асенсио увеличил преимущество Реала, который выиграл свой первый матч после назначения Альваро Арбелоа во главе «бланкос».

Ла Лига. 22 тур

Реал - Леванте 2:0

Голы: Мбаппе, 58 (с пенальти), Асенсио, 65