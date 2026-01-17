Арбелоа одержал дебютную победу во главе Реала
Сливочные реабилитировались за вылет из Кубка Испании
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Реал в рамках 20 тура Ла Лиги дома принимал Леванте. Матч в Мадриде завершился со счетом 2:0.
Королевскому клубу крайне необходимо было реабилитироваться за вылет из Кубка Испании от Альбасете (2:3). Команда Альваро Арбелоа не имела права на ошибку в чемпионате.
Леванте почти час удерживался на «Сантьяго Бернабеу», пока не получил пенальти в свои ворота, который реализовал Мбаппе.
Семь минут спустя Асенсио увеличил преимущество Реала, который выиграл свой первый матч после назначения Альваро Арбелоа во главе «бланкос».
Ла Лига. 22 тур
Реал - Леванте 2:0
Голы: Мбаппе, 58 (с пенальти), Асенсио, 65