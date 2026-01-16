Президент мадридского Реала Флорентино Перес планирует масштабные кадровые перестановки после поражения команды от Альбасете в Кубке Испании, сообщает Defensa Central.

По информации источника, клуб рассматривает возможность расставания с рядом футболистов, среди которых украинский вратарь Андрей Лунин. Его контракт действует до 30 июня 2030 года, а оценка Transfermarkt составляет 15 миллионов евро. СМИ отмечают, что Реал может попытаться выручить за голкипера от 20 до 30 миллионов.

Кроме Лунина, под вопросом остаются Винисиус Жуниор, Эдуарду Камавинга и Фран Гарсия. Также неудовлетворительными признаны выступления защитника Дина Гейсена и турецкого полузащитника Арды Гюллера, судьба которых в команде пока неясна.

Напомним, что Лунин сыграл в кубковом матче против Альбасете, пропустил три мяча, а Реал сенсационно выбыл на стадии 1/8 финала с счетом 2:3. В сезоне 2025/26 украинский голкипер провел за мадридский клуб всего три игры, пропустив восемь голов.