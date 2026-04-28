Сергей Разумовский

Впервом матче полуфинала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле одержал яркую победу над Баварией со счетом 5:4, сделав весомую, но совсем не решающую заявку на выход в финал. Встреча в Париже полностью оправдала статус одного из главных противостояний сезона, ведь команды выдали сверхрезультативный и драматический поединок с многочисленными изменениями сюжета, девятью забитыми мячами и интригой до самого финального свистка.

Начало матча сразу дало понять, что оба соперника настроены играть смело и агрессивно в атаке. В первом тайме команды не просто обменивались опасными моментами, но и поочередно меняли ход встречи. Бавария открыла счет после точного удара Гарри Кейна, который реализовал пенальти на 17-й минуте. Однако, преимущество гостей длилось недолго, так как ПСЖ быстро перехватил инициативу и сумел ответить своими голами.

Одним из главных героев вечера стал Хвича Кварацхелия, который отличился дважды. Первый мяч грузинский вингер забил на 24-й минуте, восстановив равновесие, а уже вскоре Жоау Невеш вывел хозяев вперед. Однако мюнхенцы также успели отыграться благодаря голу Майкла Олисе, так что напряжение в матче только возрастало.

Ключевым эпизодом концовки первого тайма стало еще одно назначение пенальти, на этот раз уже в ворота немецкой команды. Усман Дембеле уверенно исполнил 11-метровый в компенсированное время и позволил ПСЖ уйти на перерыв с преимуществом 3:2 в свою пользу.

После перерыва игра не стала спокойнее. Напротив, ПСЖ в определенный момент сумел серьезно приблизить себя к очень комфортному результату. В течение нескольких минут парижане еще дважды поразили ворота Мануэля Нойера. Сначала во второй раз в матче забил Кварацхелия, а вскоре еще один мяч записал на свой счет Дембеле. При счете 5:2 казалось, что французский клуб уже практически снял все вопросы касательно победителя первой встречи.

Однако Бавария не сдалась и продемонстрировала характер. Мюнхенцы смогли быстро вернуть интригу, когда сначала отличился Дайо Упамекано, а затем еще один гол оформил Луис Диас. Именно эпизод с мячом колумбийца стал одним из самых обсуждаемых в матче. Сначала возникли подозрения насчет возможного офсайда, из-за чего взятие ворот могли не засчитать. Однако после просмотра VAR арбитры убедились, что нарушения правил не было, и гол оставался в силе.

В итоге счет 5:4 сохранялся до завершения матча, хотя концовка также вышла очень нервной и насыщенной моментами. ПСЖ мог забить шестой мяч, но молодой Сенни Майюлю в одном из эпизодов попал в перекладину ворот Нойера. Этот момент вполне мог сделать преимущество парижан более уверенным перед выездом в Германию, но Бавария все же сохранила минимальное отставание, которое оставляет ей хорошие шансы в борьбе за путевку в финал.

Отдельно стоит отметить, что украинский защитник ПСЖ Илья Забарный в этот раз на поле не выходил. Весь матч он провел в запасе и не получил игрового времени в настолько результативном и напряженном противостоянии.

Несмотря на победу французского клуба, вопрос об участнике финала остается открытым, так как разница всего в один мяч не гарантирует хозяевам спокойной жизни в матче-ответе. Втораявстреча между командами состоится 6 мая в Мюнхене.

Лига чемпионов. Полуфинал, первый матч

ПСЖ – Бавария 5:4

Голы: Кварацхелия, 24, 56, Жоау Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (пен.), 58 – Кейн, 17 (пен.), Олисе, 41, Упамекано, 65, Диас, 68

ПСЖ: 404, Мендеш (Эрнандес, 84), Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери (Фабиан, 64), Витинья, Невеш, Кварацхелия (Маюлу, 84), Дембеле, Дуэ (Барколя, 70)

Бавария: Нойер, Дэвис (Лаймер, 46), Та, Упамекано, Станишич, Киммих, Павлович (Джексон, 90+3), Диас, Мусиала (Горецка, 79), Олисе, Кейн

Предупреждения: Маркиньос, 12, Фабиан Руис, 77, Хакими, 80